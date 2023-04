Chocolatiers, passion en héritage

Cela ne se voit pas au premier coup d’œil, mais à la Côte-St-André (Isère), coule une rivière de chocolat. Les habitants s’y baignent. Ils ne peuvent s’en passer, quel que soit leur âge. Depuis plus de 100 ans, la chocolaterie les fait saliver. À sa tête, une famille : Les Jouvenal. Depuis quatre générations, le chocolat et eux, c’est une histoire d’amour. Pour Brigitte, la mère de la famille, le plaisir est en boutique. Pour Anne-Laure, la fille, dans la boutique en ligne. Le fils, Franck, trouve son bonheur à l’atelier de fabrication. Il est aidé par son père, Pierre. Contrairement aux apparences, ce dernier est à la retraite. La cerise sur le gâteau pour eux, c'est de transmettre leur passion. Ce jour-là, des amateurs viennent percer les secrets de la ganache, et réaliser leur forêt noire. Chaque jour, ils inventent et sculptent de nouvelles gourmandises. Cette année pour Pâques, ce sera l'univers de Charlie et la chocolaterie. Pour l'occasion, un cadeau prestigieux vous attend, l'un des dix tickets d'or que la famille a glissé dans quelques-unes de leurs boîtes. Si la chance est là, il fera de vous un chef chocolatier à leurs côtés le temps d'une journée. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize, S. Thizy