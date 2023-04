Chocolats de Pâques : comment limiter la hausse des prix ?

La vitrine est bien pleine, cette boulangerie est prête. L'an dernier, nous avions déjà rencontré Isabelle qui se battait malgré la hausse des matières premières pour ne pas augmenter ses prix. Cette année, elle n'a pas eu le choix. Ses dépenses ont encore grimpé, comme ceux du chocolat, du sucre ou encore des emballages. Les matières premières ne cessent d'augmenter. Les cinq euros de plus par kilo représentent en moyenne cinquante centimes par pièce. Les clients comprennent cette augmentation. Aucun ne fera l'impasse sur des chocolats cette année. Isabelle a refusé de choisir des produits de moins bonne qualité pour économiser. La quantité et la qualité du chocolat sont restées les mêmes. Les boulangeries ne sont pas les seules à subir une hausse des coûts. Dans les grandes surfaces aussi, les prix ont grimpé, soit 10% de plus en moyenne en un an. Pourtant, là encore, les chocolats ont du succès. Continuer d'acheter, mais consommer moins, peut être la solution pour passer un bon week-end de Pâques. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby