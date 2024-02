Chocolats de Pâques : pourquoi les acheter maintenant

Chez Carole Schug, artisan chocolatier, on pense déjà à Pâques. Et pour fabriquer ce chocolat, il faut du cacao. Seulement voilà, ces derniers temps, il coûte de plus en plus cher et ça pourrait continuer. Ces derniers mois, le prix du cacao a bondi. Plus de 4 000 euros la tonne aujourd'hui, du jamais-vu depuis les années 70. L'entreprise va devoir s'adapter. Comment expliquer cette hausse ? À cause des intempéries dans les principaux pays producteurs comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire, les récoltes ont été catastrophiques. Résultats, il y a moins d'offres et plus de demandes à l'approche de Pâques. Alors, est-ce le moment d'acheter son chocolat ? Dans certains hypermarchés, les produits de Pâques s'affichent déjà. Les dernières hausses du prix du cacao devraient se répercuter dans les rayons à partir de la fin du mois. Chaque année, les Français dépensent près de 20 euros pour les chocolats de Pâques. TF1 | Reportage K. Yousfi, J. Roth, E. Vaudelet