Chocolats : où trouver le meilleur rapport qualité-prix ?

Pour les accueillir, les rayons ne cessent de s'agrandir, ce sont bien sûr les chocolats. Il y a les classiques et les originaux aux recettes plus surprenantes. À l'approche de Noël, chaque adepte a sa stratégie bien rodée. En un an, les prix du chocolat ont considérablement augmenté. Plus de 10% en grandes surfaces, contre 5% dans les boutiques spécialisées. Le coupable de cette augmentation, c'est le cacao. Son cours a atteint des records, du jamais-vu depuis 40 ans. Le problème est que c'est la matière première de cette chocolaterie située dans le centre-ville de Marseille (Bouches-du-Rhône). Ici, comptez au minimum 59 euros le kilo pour ce chocolat confectionné sur place, comme la célèbre barre marseillaise. Malgré la hausse du prix du cacao, dans cette entreprise familiale depuis cinq générations, il n'est pas question d'augmenter les prix. "C'est plus qu'un business, c'est l'histoire d'une famille", confie Marine Leray, chocolatière à "La chocolatière du panier". Artisanal ou industriel, il y en a pour tous les palais et les budgets. TF1 | Reportage E. Binet, E. Bonnot