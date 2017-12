Comment choisir un saumon fumé de qualité ?

Les emballages renferment des informations pouvant aider à bien choisir son saumon fumé. La mention "salé au sel sec", par exemple, traduit une méthode particulière de production. Selon Yves Adam, producteur de saumons fumés, le salage densifie la chair du poisson et joue sur son goût et sa texture. S'il n'est pas "salé au sel sec", cela veut dire que le produit a été trempé ou injecté d'eau salée. La provenance et le fumage sont également d'autres indications de qualité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.