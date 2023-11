Intelligence artificielle : choisissez qui reste sur la photo !

Sur une photo de groupe, ce n'est plus grave si l'un d'entre vous a fermé les yeux. Grâce à une application sur téléphone, on peut effacer celui-ci. En quelques secondes, il disparaît. À l'aide de l'intelligence artificielle, on peut désormais trouver des applications, facilement utilisables. Elles sont gratuites ou payantes pour modifier les photos. C'est ce que fait cette jeune fille qui efface deux personnes à gauche. Et sur les photos de famille, êtes-vous prêt à effacer un cousin qui fait une drôle de tête ou un oncle indélicat, ou bien Hugo qui fait des grimaces à côté de sa maman ? Le geste est facile. On peut aussi évidemment effacer une publicité ou un bâtiment. Pour beaucoup, c'est nouveau tout cela, et ça peut inquiéter : "Si on peut tout refaire, on peut changer de femme, d'enfants parce qu'on ne les trouve pas assez beaux". Certains voudraient même s'effacer, ne se trouvant pas assez photogéniques : "Je ne m'aime pas sur les photos. Ce serait pas mal". D'autres veulent disparaître du reportage carrément : "Effacez-moi vite !". TF1 | Reportage S. Hembert, B. Agirbas