Chômage des jeunes : comment Emmanuel Macron veut-il limiter la casse ?

Pour aider les jeunes sans emploi, Emmanuel Macron a annoncé mardi plusieurs mesures. Parmi elles figurent la création de 300 contrats d'insertion et une exonération des charges pour les sociétés embauchant des jeunes à faible qualification. Une bonne nouvelle pour les entreprises qui veulent s'engager dans ce genre de démarche.