Chômage : le programme PEPS à la rescousse des seniors

De nombreux seniors souffrent du chômage dans l'Hexagone. La ville de Tourcoing, elle, prend très au sérieux ce problème. Elle a donc lancé le programme PEPS (Plein Emploi Pour les Seniors) pour les venir en aide. Il s'agit d'un dispositif leur permettant d'intégrer un réseau d'entreprises locales. A noter que le programme PEPS a également pour but de redonner confiance aux seniors au chômage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.