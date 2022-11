Chômage, les nouvelles règles pour être indemnisé

Rien ne change sur le montant de l'allocation, les chômeurs continueront à percevoir la même indemnité. En revanche avec ces nouvelles règles, les durées d'indemnisation seront plus courtes : " Toujours du moins. Évidemment, ça a un impact sur la vie des Français". Dorénavant, les règles d'indemnisation vont évoluer en fonction de la conjoncture économique. Si elle est dans le vert avec un taux de chômage inférieur à 9 %, ce qui est le cas aujourd'hui, les conditions se durciront. La durée d'indemnisation baissera de 25 %. Un chômeur qui avait droit à 24 mois d'indemnité dans le système actuel, passera à 18 mois seulement. L'objectif, selon le gouvernement, est d'inciter à reprendre un emploi plus rapidement pour lutter contre les difficultés de recrutement. En revanche, si la situation économique se dégrade et passe au rouge, et que le taux de chômage dépassera les 9 %, les règles actuelles demeurent. Celui qui avait droit à 24 mois d'indemnité, continuera à les toucher. Quelques professions ne sont pas touchées par la réforme. Le système restera identique, donc plus avantageux. Aujourd'hui, personne ne touchera moins de six mois d'indemnité. Reportage > TF1 | Reportage F. Chadeau , B. Guenais , M. Kerraji