Chômage partiel : ce qui va changer à partir du 1er juin

Le ministère du Travail l'a annoncé il y a une semaine. À partir du 1er juin, les règles du chômage partiel vont changer. Si depuis le début de la crise ce dispositif a été pris en charge à 100% par l'État, à compter de ce lundi, il ne le sera plus qu'à 85%. Les 15% restants devront être financés par les entreprises. Au final, il n'y aura aucun changement pour le salarié car il recevra toujours la même indemnité. Quels sont les secteurs concernés par ces nouvelles mesures ?