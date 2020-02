Chômage : quelle est la recette des départements déjà sous la barre des 7% ?

En 2019, le chômage a connu une baisse. Au quatrième trimestre, il s'est établi à 8,1% de la population active. Un chiffre soutenu par le fait que dans certains départements, on se rapproche déjà du plein emploi. Dans le Cantal, en Lozère et en Mayenne par exemple, le taux de chômage est à 5%. Comment ces départements sont-ils passés sous la barre des 7% ? Quels sont les secteurs qui recrutent ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.