Des choristes amateurs rendent hommage à Johnny Hallyday

Ils se sont tous réunis pour interpréter les chansons de Johnny Hallyday. A Alès, dans le Gard, près de 800 choristes vont rendre hommage à la star du Rock'n'roll ce 27 et 28 juillet 2018. C'est un gros challenge qui les attend. Malgré les répétitions et des mois de travail, la pression se fait quand même ressentir. Près de 4 000 spectateurs seront présents pour apprécier le spectacle.