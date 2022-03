Choucroute : la recette que Jean-Pierre aimait tant

Dans la boutique de Christine Spiesser, la photo de Jean-Pierre Pernaut, prise après la première choucroute qu'elle lui a préparée, fait désormais partie de son commerce. Quelques mots simples, à l'image de Jean-Pierre. C'est un souvenir d'une rencontre et d'un moment chaleureux. Christine et lui avaient alors tissé un lien. En 2021, Jean-Pierre était venu en Alsace pour tourner une émission, juste après son départ du journal de 13H. Christine lui avait fait goûter les spécialités alsaciennes. Un lien avec le terroir qu'il aimait par-dessus tout. Et depuis, Christine avait dû envoyer en urgence quelques colis avec des choucroutes bien garnies. Souvenir d'une Alsace qu'il affectionnait. De la bonne chair, des discussions autour du métier, des traditions et du savoir-faire, c'est ce qui enchantait Jean-Pierre Pernaut. Au quotidien, sur le marché, Christine gardera une image près du cœur; un peu de ce qu'était Jean-Pierre. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre