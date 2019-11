Choux farcis, le plat fétiche du Cantal

Pour se réchauffer en cette période de froid, le chou farci est un incontournable dans le Cantal. Repérez d'abord à l'oreille le bon produit pour choisir les meilleures feuilles de chou bien fraiches, avant de les blanchir dans l'eau frémissante. Pendant ce temps, préparez la poitrine de porc, la chair à saucisse, la poitrine fumée et le fameux lard gras. Une fois la viande mijotée, le dressage peut commencer. Dernière étape, le passage dans le four et le chou farci est prêt. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.