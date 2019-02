Christian Chenay, le plus vieux médecin encore en exercice, a 97 ans

Le médecin généraliste Christian Chenay a 97 ans. C'est l'un des trois médecins dans la ville de Chevilly-Larue, en Val-de-Marne. Ce doyen de la santé exerce encore malgré son grand âge, car il refuse de décrocher pour se rendre utile. Il ne reçoit cependant que deux fois par semaine et sa salle d'attente reste toujours pleine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.