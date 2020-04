Christian et Odile transmettent un message de confinement en patois savoyard

Christian et Odile sont des habitants de la Savoie. Comme tout le monde, ils restent à la maison en cette période de confinement. Ils profitent du beau temps pour sortir un peu dans leur jardin. Et pour garder le contact avec leurs proches, Christian et Odile utilisent WhatsApp. "Prenez soin de vous, restez à l'intérieur", recommandent-ils en patois savoyard. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.