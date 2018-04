Christophe Tourneux, charcutier et Meilleur ouvrier de France depuis 2004

A Caen, les journées de Christophe Tourneux sont longues et denses. Ce charcutier normand a été sacré meilleur ouvrier de France depuis 2004. Très investi dans son devoir de transmission, il mène avec enthousiasme une équipe de jeunes apprentis. Il veille également à ce que les vitrines de son magasin soient richement approvisionnées. On peut notamment y découvrir des terrines classiques, des saucissons et des tripes à la mode de Caen. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.