Les chrysanthèmes sont de retour sur les étalages des fleuristes et des horticulteurs. Ces fleurs de saison aux couleurs éclatantes, qui s’étalent du jaune au violet, sont parmi les plus vendues durant l’automne avec la fête de la Toussaint et le fleurissement des tombes. Certains commerçants réalisent jusqu’à 35% de leur chiffre d’affaire annuel.