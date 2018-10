Le chrysanthème, fleur incontournable de la Toussaint

Fleurir la tombe des morts à la Toussaint est une tradition qui remonte à la Première Guerre mondiale. Selon l'histoire, seul le chrysanthème était en pleine floraison à cette période de l'année. A l'approche de cette fête catholique, les fleuristes sont toujours en effervescence. Jean-Claude Bertani, lui, par exemple, propose plus d'une dizaine de variétés de chrysanthème. Il cueille ses fleurs directement chez le producteur. Pour lui, la Toussaint est la seule période de l'année où les ventes sont multipliées par trois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.