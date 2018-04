CHU de Toulouse : une situation alarmante révélée par une fuite de documents confidentiels

Les incidents recencés devaient rester confidentiels au sein du CHU de Toulouse. Pourtant, suite à un bug informatique, 26 173 fiches rédigés par des agents hospitaliers ont été rendues publiques. Une fuite de documents internes qui nuit à l'image du CHU de Toulouse, pourtant classé parmi les meilleurs hôpitaux du pays. Ces rapports mettent notamment en relief le manque de moyens du centre, les dysfonctionnements graves dans les services et les mauvaises conditions de travail du personnel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.