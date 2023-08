Chute d'arbre : un enfant tué et plusieurs blessés

Voici la partie de l'arbre qui s'est arrachée. Il est un peu plus de seize heures dimanche, au bord du lac de Sainte-Croix-du-Verdon (Alpes-de-Haute-Provence), lorsque ce peuplier se déchire sous la puissance du vent et vient s'écraser sur trois familles en vacances. Un enfant de six ans décède et trois autres personnes sont grièvement blessées. Des milliers de vacanciers profitent de la plage au moment du drame. Trois hélicoptères évacuent les blessés vers les hôpitaux de Marseille. Sur place, les secours tentent de réanimer l'enfant, mais il succombe à ses blessures. Ce lundi matin, les victimes et leurs proches sont dans tous les esprits. Dimanche, le vent soufflait à 65 km/h. Toutes les activités nautiques sur le lac étaient à l'arrêt par précaution. Mais les plages, elles, étaient ouvertes. Selon le maire, rien ne justifiait de les fermer. Une expertise doit avoir lieu cet après-midi. Ce peuplier vieux de 50 ans présentait-il un risque ? Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Foesser-Eckert, Q. Danjou