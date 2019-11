Chutes de neige en Savoie : Le Fornet plongé dans l'hiver

La neige continue à tomber dans les Pyrénées et dans les Alpes. En quelques heures, une couche de quinze centimètres a recouvert Le Fornet, en Savoie. Malgré les températures en chute libre et les verglas qui se forment, les habitants sont ravis de se retrouver en novembre. D'ailleurs, en plus d'apprécier le décor, ils s'attendent à un hiver tout blanc. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.