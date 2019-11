Chute de neige, la galère sur les routes

La nuit du 14 novembre 2019, près de 30 centimètres de neige sont tombés en Isère. L'autoroute A48, qui relie Lyon à Grenoble, a été fermée jusqu'au matin. Des dizaines de poids lourds ont dû se stationner sur une zone de stockage. Ce 15 novembre, plusieurs automobilistes ont attendu des heures avant de pouvoir y passer. Pour d'autres, ce sont les câbles et les arbres, fléchis par le poids de la neige, qui les ont empêché de circuler. Ceux qui peuvent rouler restent très vigilants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.