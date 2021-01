Chute du nombre de mariages : un crève-cœur pour de nombreux couples et tout un secteur

Joffrey et Samantha devaient se marier le 27 juin 2020, une date désormais repoussée d'un an. En effet, les restrictions sanitaires ont découragé les amoureux, car ils voulaient le mariage dont ils rêvaient depuis plusieurs années. Une décision prise par de nombreux futurs mariés en 2020 et qui a des conséquences sur tout le secteur. C'est notamment le cas de Patrick Danet, traiteur, qui n'a travaillé que sur deux mariages l'an dernier. Il a d'ailleurs perdu 80% de son chiffre d'affaires, mais n'a pas pour autant mis la clé sous la porte grâce aux aides de l'Etat. Ce professionnel craint néanmoins pour l'avenir de son entreprise. Dans une boutique de robes de mariée dans le Calvados, la moitié des essayages a été annulée en 2020. Aujourd'hui encore, elle est fermée le matin et une seule vendeuse est présente. "Il n'y a plus assez de demandes", confie Dominique Demont, une des vendeuses dans le magasin. Cette année, il y aura sans doute encore moins de mariages qu'en 2020. Le maire de Bayeux (Calvados) explique qu'on pourrait tomber à 20 mariages à célébrer pour 2021 sans compter qu'il y a déjà des reports pour 2022.