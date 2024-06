Chute d'une branche sur ma voiture, quelle prise en charge ? Le 13H à vos côtés

Jacques roulait sur une route départementale quand une grosse branche tombe sur sa voiture. Quelles sont les règles dans ce genre de cas ? Le premier réflexe est de contacter son assurance. Si vous êtes au tiers, vous n'aurez droit à rien. Si vous êtes en tout risques, les dommages seront pris en charge, mais moyennant le paiement d'une franchise, sauf si vous arrivez à identifier un tiers qui serait responsable de l’accident. Dans ce cas-ci, renseignez-vous à la mairie pour savoir qui était responsable de l'entretien du tronçon ou de cette rangée d'arbres. Une fois identifiée, la personne ne sera pas forcément tenue comme responsable de l'accident. Il faut que la chute de branche résulte d'un défaut d'entretien normal de la chaussée. Il faut prouver le lien de causalité entre les dommages que vous avez subi et ce fameux défaut d'entretien. Vous devez donc monter un petit dossier avec la position GPS de l'accident, des photos de la branche ainsi que les dégâts sur votre véhicule, et des témoignages d'autres automobilistes et riverains. En cas de refus, vous avez deux mois pour contester la décision devant le tribunal administratif. Il faut savoir que c'est une procédure qui est longue et coûteuse. T. Coiffier