Chutes d’arbres, coupures de courant : le lourd bilan des intempéries en Occitanie

Les chênes centenaires n'ont pas résisté au vent puissant qui a balayé la région jeudi après-midi. Ce résident anglais a connu des typhons et des tempêtes à l'autre bout du monde, mais jamais aussi violents. "Je n'ai jamais vu des vents comme ça", témoigne-t-il. Sur un couloir entre Haute-Garonne et Tarn, les rafales ont parfois dépassé les 110 km/h. Sur les hauteurs de Verfeil, rien n'a résisté à ce vent d'une rare violence. A Saint-Sulpice-la-Pointe, un enfant a été gravement blessé par la chute d'un arbre sur la voiture où il se trouvait. Ce vendredi matin, jusqu'aux portes de Toulouse, les dégâts sont encore visibles. Après la tempête, c'est le bruit des tronçonneuses qui résonne dans la campagne toulousaine. A cause de ce coup de vent, la circulation a aussi été fortement perturbée. Les chutes d'arbres sur les routes ont provoqué des accidents et d'importants dégâts sur les réseaux électriques. Hier en fin de journée, 37 000 foyers étaient plongés dans le noir. A cette heure, il en reste quelques milliers à rétablir.