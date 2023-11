Chutes d'arbres : que faire de tout ce bois ?

Ce lundi matin, un élagueur ne sait pas par où commencer pour faire face à un énorme chantier. Jeudi dernier, une mini-tornade a fait tomber 150 arbres dans un parc de Penboc'h, à Arradon (Morbihan). Pourtant, des mesures préventives avaient été prises. "On a fait un entretien en abattant quelques grosses branches dangereuses", explique le directeur du Centre spirituel de Penboc'h. Depuis le passage de la tempête Ciaran, le paysage a définitivement changé. Dans le chaos, il faut désormais faire un état des lieux. Trier, regrouper, puis broyer, c'est la tâche qui incombe à cet élagueur. Il viendra après, le temps de la valorisation du bois mort. Dans une scierie, la tempête n'a pas provoqué une surcharge de travail. Mais à terme, les événements climatiques à répétition tels que les incendies ou les coups de vent pourraient fragiliser l'activité. Un des arbres les plus célèbre de la forêt de Brocéliande n'a pas résisté. Le Hêtre de Ponthus, vieux de près de 300 ans, a été mis à terre par des vents à plus de 150 km/h. F1 | Reportage H. Dreyfus, M. Monier, B. Haccala