Neige dans le sud-est : les transports scolaires annulés dans la Loire

À Saint-Genest-Malifaux, dans la Loire, la circulation était encore délicate ce vendredi matin et de nombreux véhicules ensevelis sous la neige après l'épisode neigeux précoce qui a touché le sud-est jeudi. Sur le plateau du Pilat par exemple, 50 centimètres de neige sont tombés en quelques heures. Même si les intempéries ont cessé et que le ciel s'est dégagé, peu d'élèves étaient présents au collège vendredi matin. Pour des raisons de sécurité, le ramassage scolaire a en effet été suspendu par arrêté préfectoral. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.