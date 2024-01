Chutes de neige surprise : les images du Sud-Ouest recouvert de blanc

L’image est rare. La dune du Pilat s’est comme transformée en une énorme piste de luge ce mercredi. Du sable blanc également sur la place d’Arcachon. Du côté de Cestas, la neige a recouvert les voitures, pour le plus grand bonheur d’Eva, à qui cela donne envie de lancer des boules de neige. Avant le lever du jour, les automobilistes sont parmi les premiers à découvrir le paysage : "Ça fait plaisir. Tout est blanc, c’est magnifique ! C’est tellement rare. On part au travail avec la bonne humeur ", s'enthousiasme une femme. "C’est sympa, mais il n’y en a pas assez pour moi. Ça manque un peu dans notre région", dit un autre. Au fil de la matinée, les flocons sont de plus en plus nombreux. Les routes blanchissent, mais les conducteurs gardent le sourire. Ceux qui travaillent à l’extérieur auraient tout de même aimé rester au sec. Pour ces agents municipaux, le défi est de taille. Le terrain de foot doit être prêt pour le match de ce mercredi soir. La neige s’est même glissée dans le centre-ville de Bordeaux. Des opérations de salage sont en cours pour ne pas prendre de risque. Quelques chutes de neige sont attendues encore cet après-midi dans le département. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forestier