Records de vent battus : Ciarán, une tempête plus intense que prévue

Sur une route de l'Aisne dans la nuit de mercredi, un arbre est tombé, déraciné par le vent. Le chauffeur d'un camion l'a ensuite percuté de plein fouet. Les lieux de l'accident ont déjà été déblayés par les pompiers. Le choc a été violent. Les pompiers ont trouvé le conducteur encore conscient et sont arrivés à l'extraire de la cabine. Mais l'homme est ensuite décédé pendant son transfert à l'hôpital. C'est pour le moment le seul décès causé par la tempête qui a commencé à frapper les côtes bretonnes dès mercredi soir. Au Guilvinec (Finistère), les vagues ont atteint presque onze mètres de haut. Au nord, à Dinard (Ille-et-Vilaine), une partie des quais a été submergée par la marée. Au réveil, dans de nombreuses villes bretonnes, on constate les dégâts : des arbres déracinés en plein centre-ville ou dans des résidences. Sur la presqu'île de Crozon, des bateaux ont été balayés. Le vent a battu de nombreux records cette nuit. Au bout du Finistère, c'est là qu'il a soufflé le plus fort, 207 km/h à la pointe du Raz, du jamais-vu. Ce jeudi matin, la tempête Ciaran s'abat sur le Cotentin et la Normandie avec de nouveaux records. TF1 | Reportage F. Litzler, S. Hembert