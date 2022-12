Cidre chaud, le nouveau plaisir de Noël

Qu'est-ce qui fume dans cette marmite ? Ce breuvage bien mystérieux, une nouvelle potion magique bretonne, titille les narines et intrigue les passants. Le vin chaud alsacien n'a qu'à bien se tenir. Sur le marché de Noël à Quimper (Finistère), le cidre chaud fait de plus en plus d'adeptes. Pour rappel, il est à consommer avec modération. Cette boisson réchauffe grâce à un savant mélange d'épices pas si facile à identifier. Dedans, il y a de l'anis étoilé, quelques tranches de citron et d'orange, sans oublier le cidre doux, l'ingrédient principal. À la nuit tombée, de plus en plus de commerces s'y mettent. Devant sa crêperie, Sylvain a sorti le chaudron par faute de place à l'intérieur "Des fois, j'ai 60 personnes qui attendent. La crêperie est tellement petite qu'on ne peut pas se permettre de les faire entrer", explique-t-il. Ce succès nous a donné envie de goûter à cette nouvelle boisson de Noël. Et effectivement, c'est un délice. TF1 | Reportage T. Lagoutte, J. Denniel