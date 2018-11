Le cidre, une institution en Normandie

Même si la saison des pommes est finie, la famille Dalibert continue à produire du cidre, une boisson typiquement normande. Patrick Dalibert transmet sa passion à ses fils. Pour préparer les meilleurs cidres, ils sélectionnent différentes variétés de pommes et utilisent les mêmes outils depuis trois générations. Le jus obtenu doit être laissé reposer durant 30 jours avant d'être dégusté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.