Cigarettes de contrebande : une fabrique géante démantelée

Vu de l'extérieur, le bâtiment pouvait ressembler à n'importe quel autre et passer totalement inaperçu. Derrière ces murs décrépis se cachait pourtant une usine clandestine de tabac contrefait, sans doute l'une des plus importantes jamais démantelées dans le pays. Quand les gendarmes de Rouen ont investi les lieux jeudi soir, seule la forte odeur des cigarettes pouvait trahir ces faux-tabatiers. Les militaires ont du mal à en croire leurs yeux, et leur perquisition s'est avérée particulièrement fructueuse. En effet, 55 tonnes de tabacs contrefaits sont découvertes, mais aussi 50 tonnes de papiers à cigarettes, de filtres ou d'emballages. La valeur totale à la revente au marché noir est de plus de treize millions d'euros. Zone de production, zone de stockage, défilé de poids lourds ... rien n'a été laissé au hasard. Les neufs ouvriers grecs et moldaves dormaient même sur place. Ce chef d'entreprise voisin n'avait jamais imaginé un tel scénario : "C'était vraiment fermé, barrières tout le temps fermées, puis zéro doute", lance Ludovic Degremont. Les autorités restent lucides. Cette saisie n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de tabacs contrefaits. Les usines clandestines ont le vent en poupe, car les Français figurent parmi les plus gros consommateurs de cigarettes en Europe. TF1 | Reportage A. Guillet, B. Faure