Cigarettes : les nouvelles règles du jeu

L'information ne leur est pas encore parvenue, mais ce n'est plus une, trois ou quatre cartouches, les Français peuvent désormais acheter ici la quantité du tabac qu'ils souhaitent. C'est justement pour se conformer à la réglementation européenne que le gouvernement a levé les restrictions d'achat de tabac dans l'UE. Mais dans ce supermarché belge de la cigarette, certains clients sont d'avis que cette mesure n'aura pas que des effets positifs. Selon les services douaniers, l'Hexagone a fait ce choix pour pouvoir réaliser plus de contrôles avec de nouveaux critères. Le but est de mieux repérer les achats destinés aux trafics. "Si vous avez par exemple deux cartouches, mais que ça fait déjà plusieurs fois dans la journée qu'on vous a contrôlé avec deux ou trois cartouches... le transport n'est pas pour vos besoins propres, mais pour une activité commerciale", dit Corinne Cléostrate, directrice des services douaniers. Ici, 90% des clients viennent du pays, parfois, de très loin. Alors, les buralistes français en appellent à la Commission européenne pour faire évoluer cette réglementation. TF1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette