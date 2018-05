Les cigognes sont de retour à Sarralbe

Au total, 25 couples de cigognes nichent à Sarralbe. Des abris ont été spécialement mis en place pour eux sur les bâtiments communaux. Une caméra a même été installée au-dessus d'un nid. Les images de cette webcam ont été visionnées plus de 200 000 fois en 2017. La cigogne est même devenue guide touristique de la ville avec la création d'un parcours découverte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.