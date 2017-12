Cinéma : le deuxième volet de "Jumanji" sort en salle

Le deuxième volet de "Jumanji" est sorti au cinéma ce mercredi 20 décembre 2017, 22 ans après le premier opus. Le film raconte l'aventure de quatre amis coincés dans un jeu vidéo. Ils ont chacun trois vies et doivent franchir des niveaux de plus en plus difficiles. En 1995, le premier "Jumanji" était un jeu de société où chaque coup de dés menaçait Robin Williams. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.