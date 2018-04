Cinéma : le film "Taxi" est de retour avec son cinquième volet

"Taxi" est de retour avec un cinquième opus, 20 ans après le premier volet et 11 ans après le quatrième. Réalisé par l'acteur Franck Gastambide, le film sort en salles ce mercredi 11 avril. Pour l'avant-première, l'équipe de production a choisi Marseille, le lieu où le film a été tourné. A la sortie du Grand Rex, les Marseillais ont adoré la saga dans toute sa diversité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.