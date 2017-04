Cinéma : les Gardiens de la Galaxie sont de retour  

Issus à la base de comics américains peu connus en France, les Gardiens de la Galaxie ont conquis le cœur du public de l’Hexagone en 2014 à la faveur d’un premier opus au ton peu conventionnel qui a su faire mouche. Le deuxième volet, toujours emmené par Chris Pratt, arrive sur nos écrans ce mercredi 26 avril. Au programme, des aventures encore plus intenses, des personnages encore plus creusés et un humour toujours aussi décalé !