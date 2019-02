Cinéma : "Ralph 2.0" est sorti en salle

Les nouvelles aventures de Ralph tournent autour du monde virtuel qu'est Internet. Les studios Disney exposent à travers "Ralph 2.0" les bons et les mauvais côtés de ce dernier. Un moyen d'éduquer les enfants à éviter les excès dès le plus jeune âge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.