Cinéma : sortie du huitième volet de Star Wars

La 501e légion, des fans costumés en personnages de la saga populaire Star wars sont présents sur tous les événements relatifs à cette fiction. C'est une association qui compte 11 000 membres dans le monde. En France, ils sont 246. Arnaud Miralles, président de la garnison française fabrique les costumes des méchants et sélectionne ceux qui auront la possibilité de défiler. Les nouveaux venus feront leur "baptême du feu" avec la sortie de l'épisode VIII. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.