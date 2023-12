Cinéma : Charlie avant la chocolaterie !

Avant de devenir le célèbre chocolatier de Charlie et la Chocolaterie, Willy Wonka était un savant fou et fauché. Le film invente une jeunesse au héros de Roald Dahl. Un héros né il y a 60 ans, dans un roman. Depuis, Willy Wonka et ses amis, les Oompa Loompas, inspirent le cinéma. Avant ce film, Charlie et la Chocolaterie a été adapté deux fois : en 1971, puis en 2005. Willy Wonka est une icône. "C'est émouvant d'avoir un personnage qui est adulte, mais qui refuse de grandir" ; "la popularité de Willy Wonka, c'est très simple, c'est de l'addiction au sucre", ont confié Timothée Chalamet et Hugh Grant, acteurs. Timothée Chalamet a été choisi sans passer de casting. Le réalisateur a embauché l'acteur après avoir visionné une vidéo qui date de ses années lycée. À l'aise avec le chant et la danse, Timothée Chalamet a néanmoins été soumis à quatre mois de répétitions. Des chorégraphies, des décors très années 40... Wonka est un hommage à l'âge d'or des comédies musicales hollywoodiennes. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, D. De Freitas