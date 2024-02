Cinéma : deux années dans la vie de Bob Marley

En 1976, la Jamaïque est gangrénée par la violence politique. À l'époque, Bob Marley a une certaine renommée. Il échappe de justesse à un attentat et fuit à Londres. C'est là qu'il produira avec les "Waliers" une série de tubes. "Jamming" ou "One Love", tous ces succès font partie d'un album : Exodus. Dans ce film produit par Ziggy Marley, fils de Bob Marley, c'est cette période très précise de la vie du chanteur qui est racontée. "A cette époque, il s'est affranchi des règles et des frontières. Il a pris la liberté d'explorer au-delà de ce que les gens attendaient de lui. Et je pense qu'il a emmené le reggae à un autre niveau", raconte-t-il. Voici Bob Marley à l'époque dont parle le film. La star est au sommet de sa gloire. Il popularise le reggae et la culture rastafarie dans le monde entier. Atteint d'un cancer, il s'éteindra en 1981, mais chantera jusqu'à sa mort des hymnes à la liberté et la paix. TF1 | Reportage S. De Vaissière, T. Chatel