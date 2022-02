Cinéma : Kev Adams et Gérard Depardieu en "Maison de retraite"

Condamné à des travaux d'intérêt général dans une maison de retraite, un jeune homme découvre un monde inconnu. Un lieu où les personnes âgées sont peu considérées. C'est Kev Adams qui est à l'origine de ce film. Il en a eu l'idée et a coécrit le scénario. "On a étudié beaucoup de maisons de retraite dans le pays pour écrire ce film", explique l'acteur. Les résidents ont en effet tous un sacré caractère et quelques leçons de vie à donner. "Il va y avoir un rapport entre les jeunes et les personnes âgées. Dans la vie, ce qui a d'important est le partage. Transmettre, c'est formidable", confie l'actrice Mylène Demongeot. Sur le tournage, la transmission s'effectue également entre les acteurs d'un certain âge et la jeune génération. "Ce sont des super acteurs. Dès qu'on dit action, ils envoient des trucs devant la caméra. Il faut se nourrir de leurs expériences", lance Jarry. Une sacrée expérience, puisque la plupart des acteurs de ce film affichent entre 50 et 70 ans de carrière. TF1 | Reportage S. De Vaissière, J. Clouzeau