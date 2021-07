Cinéma : la sortie de "Black Widow" réjouit les fans de super-héros

Plus mystérieuse que jamais, la revoici et cette fois elle tient le premier rôle, dix ans après ses premiers pas dans l'univers des super-héros Marvel. La "veuve noire", incarnée par Scarlett Johansson, voit ressurgir la part la plus sombre de son passé. Une plongée dans les jeunes années de l'héroïne. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l'abattre, elle doit renouer avec ses activités d'espionne. "L'héroïne Natacha, c'est un personnage très énigmatique. Elle ne dévoile pas son jeu, elle est secrète. Mais paradoxalement, elle a des failles, mais elle les assume. C'est ça qui la rend intéressante", raconte la star. Les premiers spectateurs ont plongé avec délice dans l'intimité de cette héroïne populaire et féministe. Une bonne dose d'action, saupoudrée d'humour, toujours la même recette. Et un dernier acte pour Scarlett Johansson qui devrait faire ses adieux à son héroïne.