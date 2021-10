Cinéma : "Le Petit Nicolas" revient en salles

Entre les copains, les bagarres, l'école et les parents... la vie d'un célèbre gamin de dix ans est formidable. "Le Petit Nicolas" revient pour la troisième fois au cinéma et il est à la recherche d'un trésor. Nous nous sommes rendu sur le tournage du film. C'est Ilan Debrabant, dix ans, qui endosse aujourd'hui le célèbre costume : le fameux pull rouge avec le short. "Le Petit Nicolas" est né en 1956, sous la plume de Sempé et Goscinny. L'historie d'un garçon ordinaire. "Il est joyeux, enthousiaste et déterminé", confie Ilan Debrabant. Il est surtout doté de copains formidables. "Moi, je joue celui qui rit bien, qui est gros et qui mange beaucoup" ; "Moi, je suis le bagarreur, celui qui se met à taper sur le nez des copains", racontent certains. Le réalisateur, Julien Rappeneau, a respecté l'univers du film. "Le Petit Nicolas" fréquente une école de garçons, il n'a pas de téléphone portable, et sa maman est mère au foyer. Pourtant, il est indémodable et a des fans dans toutes les tranches d'âge. En 1950 comme en 2021, ce qui compte c'est l'esprit : faire le guignol et vivre des aventures terribles avec les copains.