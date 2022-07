Cinéma : le retour des affreux Minions

Ce sont les hommes de main d'un célèbre méchant du cinéma. Les Minions et leur patron Gru font les 400 coups au cinéma depuis dix ans. Ce film raconte le début de leur collaboration. Les Minions sont très en forme. Des sortes de boules anti-stress rondes et jaunes venues d'ailleurs. Mais en quoi sont-ils faits ? Difficile à dire. "A mon avis, c'est fait avec de la peau de banane" , "Un mélange de pâte à modeler et de caoutchouc", lancent certains spectateurs. Les Minions apparaissent pour la première fois en 2010 dans "Moi, moche et méchant". Personnages secondaires, ils obtiennent leur propre film en 2015. Carton au box-office mondial, bandes dessinées, produits dérivés... les Minions volent aujourd'hui la vedette à Gru, incarné par Gad Elmaleh. "Et pourtant, ce n'est pas logique ce visage. Il y a une absence totale d'oreilles, il n'y a pas de nez et il y a un œil parfois. C'est une invention", lance l'acteur. Une création française. Les Minions sont nés dans les studios Illumination et c'est Eric Guillon qui leur a donné corps. Au départ, il pensait plutôt à des ouvriers en salopette. TF1 | Reportage S. De Vaissière, V. Abellaneda