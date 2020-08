Cinéma : "Les blagues de Toto" pour la première fois à l'écran

Aucune génération n'a échappé aux blagues de Toto. On en connaît tous au moins une. Mais qui est réellement ce Toto ? C'est un enfant drôle, aimé de ses camarades, attachant, assez espiègle et a toujours un peu l'air coquin. Il a été incarné pour la première fois au cinéma et le film est sorti en salles mercredi dernier.