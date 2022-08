Cinéma : "Les Vieux Fourneaux" remettent le couvert

Ils sont à la retraite, mais ne sont pas du genre bingo ou macramé. Râleurs et hyperactifs, ils se sont mis en tête de cacher des migrants sans papiers. On les surnomme "Les Vieux Fourneaux". Nés sous la plume de Wilfrid Lupano dans une bande dessinée, ils n'ont rien perdu de leur tempérament anarchiste en passant sur le grand écran. "En fait, ils sont passionnés. Et c'est ça qui est beau, c'est de dire aussi que ce n'est pas parce que l'on vieillit qu'on n'a plus l'envie, plus de passion, plus de colère, plus de contentement et plus de joie", rapporte Alice Pol, actrice dans "Les Vieux Fourneaux 2 : bons pour l'asile". "Les Vieux Fourneaux" avait déjà fait l'objet d'un film en 2018, un succès au box-office. La bande a donc été convoquée à nouveau. Bernard Le Coq a remplacé Roland Giraud. Pierre Richard et Eddy Mitchell ont repris leurs rôles. Les trois comédiens s'entendent comme larrons en foire. Si le succès est au rendez-vous, un troisième film n'est pas exclu. La bande dessinée compte sept volumes, il y a donc matière à réflexion. TF1 | Reportage S. De Vaissière, R. Roiné