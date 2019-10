"Cinéma", l'hommage de Mireille Mathieu aux plus grands titres du septième art

Mireille Mathieu rend hommage au monde du cinéma dans son nouvel album qui s'intitule tout simplement "Cinéma". "Love Story", "Paris brûle-t-il ?" ou encore "Un homme et une femme"... en tout, elle interprète 40 chansons dans cet opus constitué de deux albums. Toutes ont été composées par les plus grands comme Francis Lai, Maurice Jarre ou Michel Legrand. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.