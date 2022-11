Cinémobile, le grand écran des petits villages

Voici le camion le plus attendu dans les villages du Val-de-Loire. Une fois par mois, cette commune de 1 300 habitants accueille le Cinémobile. L'opération transformation peut commencer, car la prouesse technique, c'est d'avoir une vraie salle, entièrement intégrée à la remorque. Créé il y a près de 40 ans, le Cinémobile vient ainsi au cœur des villages. "Ça évite de faire la route pour aller en ville", se réjouit une habitante. Et ici, rien ne manque pour garantir le meilleur confort au public. Chauffeur, homme de ménage, projectionniste ... Vanhdy Siratana endosse chaque rôle avec le sourire. Au programme cette semaine, un film pour les enfants ou encore une comédie française. "On est aussi dans le coup que les Parisiens ... Ça fait de la convivialité, on rencontre des gens", lance une autre habitante. Le plein tarif est à 6,20 euros, quatre euros avec une carte de fidélité. Après deux ans marqués par le Covid, beaucoup reviennent avec plaisir. Et ici, la fréquentation n'a baissé que de 10 %, c'est trois fois moins que dans les cinémas en ville. Le septième art garde toute sa place dans les villages du Centre-Val de Loire. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély